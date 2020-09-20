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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 01:16
IMPRINTER написав: mikos написав: lloydbanksua написав:
Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
Безнал не мониторят, т.к. его уже проверил банк-отправитель
это вы аполлонычу расскажите )))
Вище пишуть, що уже розповіли.
viewtopic.php?p=5058585#p5058585
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klug
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:30
klug
таки да
но все равно - это взгляд ... на лице написано ... ну что свиня, - дохрюкалась?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:11
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас карта дебетная с бесплатным снятием в банкомате,а то моя доходная закончилась,осталась ванкарт,но там снятие 0.5 % ?
Ruslan2453
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:41
IMPRINTER написав: lloydbanksua написав: Amid
пользуюсь виртуалкой с осени прошлого года. Постоянно пополняю/снимаю с нее, все без комиссии. Перевожу Моно, ПУМБ, Спорт банк. Если нужна наличка, перевожу в iCon25 на Доходную.
а вход сэпом на виртуальку облагается комиссом?
написано что вход 0,5%
В иконе если выбрать виртуальную карту, то можно посмотреть тарифы. В начале сентября СЭПил на виртуалку без комисса.
Amid
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Додано: Нед 20 вер, 2020 16:14
Amid Читать я умею) Но поскольку на практике всегда отличается от того, что написано - поэтому у спрашиваю) В тарифах четко написано что ичные зачисления с комиссией.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 16:26
А что мешает перекинуть на Приват (любым способом), а потом оттуда по тропинке -на Виртуалку?
Искатель
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:06
Искатель написав:
А что мешает перекинуть на Приват (любым способом), а потом оттуда по тропинке -на Виртуалку?
нафига такая карта с таким дрочем?
там что 25% на остаток, чтиоб впрям такими усилиями на нее заходить?
ну не нужны коню бабки - пополню барсука
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IMPRINTER
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:02
IMPRINTER написав: Amid
Читать я умею)
Но поскольку на практике всегда отличается от того, что написано - поэтому у спрашиваю)
В тарифах четко написано что ичные зачисления с комиссией.
На практике до 8го сентября входящий СЭП был бесплатный, что соответствует:
7.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков не тарифицируется.
Amid
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:24
IMPRINTER написав: Искатель написав:
А что мешает перекинуть на Приват (любым способом), а потом оттуда по тропинке -на Виртуалку?
нафига такая карта с таким дрочем?
там что 25% на остаток, чтиоб впрям такими усилиями на нее заходить?
ну не нужны коню бабки - пополню барсука
Барсук на днях снизил ставки по депо, наверняка следующие на очереди остаток по картам.
lloydbanksua
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