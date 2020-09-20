Amid написав:
На практике до 8го сентября входящий СЭП был бесплатный, что соответствует:
7.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков не тарифицируется.
да таки поменяли тарифы .. спасибо .. было раньше платное зачисление
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:03
да таки поменяли тарифы .. спасибо .. было раньше платное зачисление
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