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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 881882883884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:03

  Amid написав:
  IMPRINTER написав:Amid

Читать я умею)
Но поскольку на практике всегда отличается от того, что написано - поэтому у спрашиваю)
В тарифах четко написано что ичные зачисления с комиссией.


На практике до 8го сентября входящий СЭП был бесплатный, что соответствует:

7.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков не тарифицируется.


да таки поменяли тарифы .. спасибо .. было раньше платное зачисление
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:24

  Adast написав: Так по кредитке уже снижает процент на остаток.

Ага, с 17.10 9%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 07:25

Re: Конкорд

Який тут відсоток по віртуалках-дебетках?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 07:38

  Кочевник написав:Який тут відсоток по віртуалках-дебетках?

Гривна - 8%, USD - 2%.
lloydbanksua
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