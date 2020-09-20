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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:03
Amid написав: IMPRINTER написав:Amid
Читать я умею)
Но поскольку на практике всегда отличается от того, что написано - поэтому у спрашиваю)
В тарифах четко написано что ичные зачисления с комиссией.
На практике до 8го сентября входящий СЭП был бесплатный, что соответствует:
7.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков не тарифицируется.
да таки поменяли тарифы .. спасибо .. было раньше платное зачисление
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:24
Adast написав:
Так по кредитке уже снижает процент на остаток.
Ага, с 17.10 9%.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 07:25
Який тут відсоток по віртуалках-дебетках?
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Пон 21 вер, 2020 07:38
Кочевник написав:
Який тут відсоток по віртуалках-дебетках?
Гривна - 8%, USD - 2%.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:19
Общался с поддержкой, сказали, что в ближайшее время (осенью, точной даты нет), должно выйти новое приложение. Также оставил feedback, чтобы появилась возможность получать договор по депозитам удаленно на email.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:28
lloydbanksua написав:
Общался с поддержкой, сказали, что в ближайшее время (осенью, точной даты нет), должно выйти новое приложение. Также оставил feedback, чтобы появилась возможность получать договор по депозитам удаленно на email.
Странно, у Конкорда вполне приличная приложуха.
Как бы не изговнякали)
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Adast
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:42
Adast написав:
Странно, у Конкорда вполне приличная приложуха. Как бы не изговнякали)
Неплохое, но есть моменты,которые нужно доработать. Но в тоже время, согласен, могут и испортить.
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lloydbanksua
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