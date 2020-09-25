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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 10:29
clientage написав:
Выйти СЭПом или сторонним р2р
Потянул Вайтом Аллы, без комиссии, спасибо.
clientage написав:
А Лушый р2р ток на вход нашару
СЭП тоже.
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- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Суб 26 вер, 2020 11:33
Striker написав: clientage написав:
Выйти СЭПом или сторонним р2р
Потянул Вайтом Аллы, без комиссии, спасибо.
clientage написав:
А Лушый р2р ток на вход нашару
СЭП тоже.
СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 26 вер, 2020 11:58
clientage написав:
СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема
Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.
Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Суб 26 вер, 2020 12:01
Striker написав: clientage написав:
СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема
Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.
Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк
Для готівки Інжой в СоСо старі клієнти тримають...нові Дебетну завели.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 26 вер, 2020 12:05
Striker написав:
Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк
Ваш случай скорее относится к другому примечанию:
* Операції, що проводяться через систему дистанційного банківського обслуговування «icON25» тарифікуються відповідно Тарифів на здійснення операцій через систему дистанційного банківського обслуговування «icON25» для
фізичних осіб ПАТ "АКБ "КОНКОРД" .
Ну и дальше смотреть тарифы icON25, где и есть те самые 0,5%.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:04
Striker написав:
Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.
Да я тоже в шоке от Лушего
Причем именно толкалке 100 лет в обед, а вот тянучка совсем недавно появилась и шаровая.
Мож это аХцЫонный тариф такой у Лушего, замааанюЕ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:14
clientage написав: Striker написав:
Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.
Да я тоже в шоке от Лушего
Причем именно толкалке 100 лет в обед, а вот тянучка совсем недавно появилась и шаровая.
Мож это аХцЫонный тариф такой у Лушего, замааанюЕ
Тянучки бесплатно, и толкалки за деньги - это было и пока остаётся стандартом.
Только после моно некоторые начали "менять концепцию"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22
А банку что выгоднее, что с него тянули сторонним сервисом и толкнули своим?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:42
MASolomko написав:
А банку что выгоднее, что с него тянули сторонним сервисом и толкнули своим?
думаю не нуна особо объяснять банке положение вещей в области р2р
Я не пользуюсь его услугами р2р-толкалки. Наверное ему это нарвится
А делать платным сторонний р2р эт вааще за пределами моего понимания, ну кроме как в качестве заград-тарифа.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 26 вер, 2020 17:49
Конкорд СЕПы в выходные отправляет?
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