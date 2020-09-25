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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 885886887888>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:29

  clientage написав:Выйти СЭПом или сторонним р2р

Потянул Вайтом Аллы, без комиссии, спасибо.
  clientage написав:А Лушый р2р ток на вход нашару

СЭП тоже.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:33

  Striker написав:
  clientage написав:Выйти СЭПом или сторонним р2р

Потянул Вайтом Аллы, без комиссии, спасибо.
  clientage написав:А Лушый р2р ток на вход нашару

СЭП тоже.

СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:58

  clientage написав:СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема :lol:

Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом. :shock:
Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:01

  Striker написав:
  clientage написав:СЭП на вх/вых по Вану нашару
А по р2р я имел ввиду, шо у Конкорда его р2р называется "Луший р2р", Тарифы на него указаны в Тарифах на икОну, и там ЯВНО указано, шо это на толкание шары нема :lol:

Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом. :shock:
Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк

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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:05

Re: Конкорд

  Striker написав:Не дочитал, что:
7 - по операціях – можлива комісія банка екваєра, в т.ч. якщо екваєром виступає Банк

Ваш случай скорее относится к другому примечанию:
* Операції, що проводяться через систему дистанційного банківського обслуговування «icON25» тарифікуються відповідно Тарифів на здійснення операцій через систему дистанційного банківського обслуговування «icON25» для
фізичних осіб ПАТ "АКБ "КОНКОРД" .

Ну и дальше смотреть тарифы icON25, где и есть те самые 0,5%.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:04

Re: Конкорд

  Striker написав:Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.

Да я тоже в шоке от Лушего
Причем именно толкалке 100 лет в обед, а вот тянучка совсем недавно появилась и шаровая.
Мож это аХцЫонный тариф такой у Лушего, замааанюЕ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:14

  clientage написав:
  Striker написав:Я был искренне удивлён, что отправлять толкалкой с комиссом.

Да я тоже в шоке от Лушего
Причем именно толкалке 100 лет в обед, а вот тянучка совсем недавно появилась и шаровая.
Мож это аХцЫонный тариф такой у Лушего, замааанюЕ :mrgreen:

Тянучки бесплатно, и толкалки за деньги - это было и пока остаётся стандартом.
Только после моно некоторые начали "менять концепцию"
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22

Re: Конкорд

А банку что выгоднее, что с него тянули сторонним сервисом и толкнули своим? :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:42

  MASolomko написав:А банку что выгоднее, что с него тянули сторонним сервисом и толкнули своим? :)

думаю не нуна особо объяснять банке положение вещей в области р2р :)
Я не пользуюсь его услугами р2р-толкалки. Наверное ему это нарвится :mrgreen:
А делать платным сторонний р2р эт вааще за пределами моего понимания, ну кроме как в качестве заград-тарифа.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Конкорд СЕПы в выходные отправляет?
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