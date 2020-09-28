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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 885886887888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:06

  J написав:Конкорд СЕПы в выходные отправляет?

Потестив. СЕП ше не пішов.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:59

  MASolomko написав:А банку что выгоднее, что с него тянули сторонним сервисом и толкнули своим? :)

Про вигоду тут важко говорити. У першому випадку банка не платить нічого, у другому несе додаткові витрати. У обох випадках гроші клієнта вимиваються, мов пісок крізь пальці. Обом випадкам банка не рада.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:15

  J написав:Конкорд СЕПы в выходные отправляет?

100% нет, проверено!!!
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:42

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:Конкорд СЕПы в выходные отправляет?

Потестив. СЕП ше не пішов.

Суботній СЕПтранш пішов сьогодні в понеділок в 9-35.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34543
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:15

Прикольно. Добавил One карту в MC Більше, а только потом уже увидел, что Конкорда нет в перечне банков. Но карта добавилась. :D
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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