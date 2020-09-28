Потестив. СЕП ше не пішов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:06
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:59
Про вигоду тут важко говорити. У першому випадку банка не платить нічого, у другому несе додаткові витрати. У обох випадках гроші клієнта вимиваються, мов пісок крізь пальці. Обом випадкам банка не рада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:42
Суботній СЕПтранш пішов сьогодні в понеділок в 9-35.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:15
Прикольно. Добавил One карту в MC Більше, а только потом уже увидел, что Конкорда нет в перечне банков. Но карта добавилась.
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