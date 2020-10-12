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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:44

Re: Конкорд

  ingtrans написав:большинству позволяют

Список в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34740
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:55

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:большинству позволяют

Список в студію.

Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1622
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Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:03

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:большинству позволяют

Список в студію.

Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...

Газмяс це місячний депо.
Фарс 9%, буде 8,5%
СоСо, Акорд -8%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34740
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:21

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Газмяс це місячний депо.

Я писал конкретно о виртуальной карте.
В любом случае не понимаю, как можно считать 2-годичный срочный депозит конкурентом процентам на остаток собственных средств на картах, да и еще настолько сильным конкурентом, что он не позволяет снижать эти самые проценты на остаток :o
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1622
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
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