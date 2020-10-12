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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:44
ingtrans написав:
большинству позволяют
Список в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:55
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
большинству позволяют
Список в студію.
Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:03
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
большинству позволяют
Список в студію.
Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...
Газмяс це місячний депо.
Фарс 9%, буде 8,5%
СоСо, Акорд -8%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:21
Квесторе_поверніться написав:
Газмяс це місячний депо.
Я писал конкретно о виртуальной карте.
В любом случае не понимаю, как можно считать 2-годичный срочный депозит конкурентом процентам на остаток собственных средств на картах, да и еще настолько сильным конкурентом, что он не позволяет снижать эти самые проценты на остаток
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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