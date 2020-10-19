http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Легче перечислить, кому не позволили. Фактически с более высокими ставками на остаток на картах остались Укргазбанк (но там есть определенное неудобство с 10%/5%), Форвард и Аккордбанк. Может кого-то и упустил...
Газмяс це місячний депо. Фарс 9%, буде 8,5% СоСо, Акорд -8%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Газмяс це місячний депо.
Я писал конкретно о виртуальной карте. В любом случае не понимаю, как можно считать 2-годичный срочный депозит конкурентом процентам на остаток собственных средств на картах, да и еще настолько сильным конкурентом, что он не позволяет снижать эти самые проценты на остаток
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Вопрос к знатокам. Если с Моно бросить на виртуальную VISA, как быстро проведется платеж? т.е. если сегодня отправил, с какого дня начнут начисляться проценты? И... если бросать таким образом, не будет ли комиссии при зачислении?
До сих пор просто бросал только с Привата по тропинке.
Искатель написав:Вопрос к знатокам. Если с Моно бросить на виртуальную VISA, как быстро проведется платеж? т.е. если сегодня отправил, с какого дня начнут начисляться проценты? И... если бросать таким образом, не будет ли комиссии при зачислении?
До сих пор просто бросал только с Привата по тропинке.
Искатель написав:Вопрос к знатокам. Если с Моно бросить на виртуальную VISA, как быстро проведется платеж? т.е. если сегодня отправил, с какого дня начнут начисляться проценты? И... если бросать таким образом, не будет ли комиссии при зачислении?
До сих пор просто бросал только с Привата по тропинке.
Искатель написав:Вопрос к знатокам. Если с Моно бросить на виртуальную VISA, как быстро проведется платеж? т.е. если сегодня отправил, с какого дня начнут начисляться проценты? И... если бросать таким образом, не будет ли комиссии при зачислении?
До сих пор просто бросал только с Привата по тропинке.