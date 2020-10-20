Интересно, планирует ли Конкорд в ЧП выдавать своим клиентам именные Дебетовые без депо и платы за открытие-
обслуживание?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:36
Черная пятница
Интересно, планирует ли Конкорд в ЧП выдавать своим клиентам именные Дебетовые без депо и платы за открытие-
обслуживание?
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