Интересно, планирует ли Конкорд в ЧП выдавать своим клиентам именные Дебетовые без депо и платы за открытие-
обслуживание?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:36
Черная пятница
Интересно, планирует ли Конкорд в ЧП выдавать своим клиентам именные Дебетовые без депо и платы за открытие-
обслуживание?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:50
[url]https://concord.ua/news/mi-zapuskaemo-neobank-analogiv-jakomu-nemae-v-ukraini-–-olena-sosedka[/url]
Оттуда запись на 9 часов! На перемотке увидел там ещё Анну Тигипко
За Виталия Наливкина!
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:08
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:17
Банка на півтора відділення навіть віддалено зареєструватися не пропонує і раптом винайшла свою фінтех-теслу, ну-ну.
От секція про не[д]обанки (Sportbank, Idea, Mega, Соседки)
Дев'ять з половиною годин стріму і без таймкодів - це просто фейспалм.
P.S. A.C. Тігіпко не знайшов.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:23
хіба в виді аватари
55:xx
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:04
Re: Конкорд
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