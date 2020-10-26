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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:36

Черная пятница

Интересно, планирует ли Конкорд в ЧП выдавать своим клиентам именные Дебетовые без депо и платы за открытие-
обслуживание?
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:50

Глобальний карантин стимулює фінтех-галузь усе більше йти в Інтернет. Навіть найконсервативніші клієнти відкривають для себе онлайн-транзакції, а ринок демонструє активну динаміку розвитку.

24 жовтня в рамках панелі Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, присвяченій необанкінгу, фінтех-інфлюенсер і власниця CONCORDBANK Олена Сосєдка поділилася подробицями виводу на ринок нового продукту команди – цифрового банку NEOBANK:
«Зараз ми вийшли на стадію тестування наших нових продуктів серед клієнтів CONCORDBANK і вже дуже скоро презентуємо всі можливості NEOBANK для широкої аудиторії як у b2b, так і в b2c сегментах. Аналогів нашого продукту в Україні ще немає».


[url]https://concord.ua/news/mi-zapuskaemo-neobank-analogiv-jakomu-nemae-v-ukraini-–-olena-sosedka[/url]

Оттуда запись на 9 часов! На перемотке увидел там ещё Анну Тигипко

За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:08

  Вкладчик1234 написав:фінтех-інфлюенсер

Просто жесть )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:17

Банка на півтора відділення навіть віддалено зареєструватися не пропонує і раптом винайшла свою фінтех-теслу, ну-ну.
От секція про не[д]обанки (Sportbank, Idea, Mega, Соседки)
https://youtu.be/KCoh1PDRN-w?t=24294

Дев'ять з половиною годин стріму і без таймкодів - це просто фейспалм.

P.S. A.C. Тігіпко не знайшов.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:23

http://prntscr.com/v7dmqa
хіба в виді аватари
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:04

Re: Конкорд

https://neobank.one - только ФОП и юридические лица
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:03

  unknownurl написав:https://neobank.one - только ФОП и юридические лица

В том видео Соседка говорила, что и для простых физиков будет
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:05

  Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:https://neobank.one - только ФОП и юридические лица

В том видео Соседка говорила, что и для простых физиков будет

А шо там такого унікального буде...не говорила?
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