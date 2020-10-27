Глобальний карантин стимулює фінтех-галузь усе більше йти в Інтернет. Навіть найконсервативніші клієнти відкривають для себе онлайн-транзакції, а ринок демонструє активну динаміку розвитку.
24 жовтня в рамках панелі Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, присвяченій необанкінгу, фінтех-інфлюенсер і власниця CONCORDBANK Олена Сосєдка поділилася подробицями виводу на ринок нового продукту команди – цифрового банку NEOBANK: «Зараз ми вийшли на стадію тестування наших нових продуктів серед клієнтів CONCORDBANK і вже дуже скоро презентуємо всі можливості NEOBANK для широкої аудиторії як у b2b, так і в b2c сегментах. Аналогів нашого продукту в Україні ще немає».
Банка на півтора відділення навіть віддалено зареєструватися не пропонує і раптом винайшла свою фінтех-теслу, ну-ну. От секція про не[д]обанки (Sportbank, Idea, Mega, Соседки) https://youtu.be/KCoh1PDRN-w?t=24294
Дев'ять з половиною годин стріму і без таймкодів - це просто фейспалм.
unknownurl написав:https://neobank.one - только ФОП и юридические лица
В том видео Соседка говорила, что и для простых физиков будет
А шо там такого унікального буде...не говорила?
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