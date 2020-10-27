Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:18
Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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