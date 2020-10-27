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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:18
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо там такого унікального буде...не говорила?
Может сделают удаленную регистрацию с релизом нового приложения.
Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07
klug написав:
Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Об инновациях никто и не говорит, пусть подтянутся до актуального уровня. Неудобно сейчас чуть ли не по каждому вопросу ходить в отделение (закрыть карту, получить договор по депозиту и прочее).
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45
lloydbanksua написав: klug написав:
Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Об инновациях никто и не говорит, пусть подтянутся до актуального уровня. Неудобно сейчас чуть ли не по каждому вопросу ходить в отделение (закрыть карту, получить договор по депозиту и прочее).
В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки.
Карту банка присилає по пошті чи курєром.
Або відкривається віртуальна карта.
В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:31
Квесторе_поверніться написав:
В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:35
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав:
В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.
Мне понравилось как это сделано у А-банки -- 20 минут сидя на дивани и кредитка в смарте, в Г-Пэе, а 50грн за рефералку на балансе КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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