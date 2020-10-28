klug написав: Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Об инновациях никто и не говорит, пусть подтянутся до актуального уровня. Неудобно сейчас чуть ли не по каждому вопросу ходить в отделение (закрыть карту, получить договор по депозиту и прочее).
В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
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Квесторе_поверніться написав: В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.
Квесторе_поверніться написав: В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.
Мне понравилось как это сделано у А-банки -- 20 минут сидя на дивани и кредитка в смарте, в Г-Пэе, а 50грн за рефералку на балансе КБ
24 жовтня в рамках панелі Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, присвяченій необанкінгу, фінтех-інфлюенсер і власниця CONCORDBANK Олена Сосєдка поділилася подробицями виводу на ринок нового продукту команди – цифрового банку NEOBANK: «Зараз ми вийшли на стадію тестування наших нових продуктів серед клієнтів CONCORDBANK і вже дуже скоро презентуємо всі можливості NEOBANK для широкої аудиторії як у b2b, так і в b2c сегментах. Аналогів нашого продукту в Україні ще немає».
lloydbanksua написав:Об инновациях никто и не говорит