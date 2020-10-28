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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:18

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: А шо там такого унікального буде...не говорила?

Может сделают удаленную регистрацию с релизом нового приложения.

Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07

  klug написав: Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.

Об инновациях никто и не говорит, пусть подтянутся до актуального уровня. Неудобно сейчас чуть ли не по каждому вопросу ходить в отделение (закрыть карту, получить договор по депозиту и прочее).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45

  lloydbanksua написав:
  klug написав: Навіть якщо так, то це не буде інновація світового рівня - конкуренти вже давно і успішно це практикують.

Об инновациях никто и не говорит, пусть подтянутся до актуального уровня. Неудобно сейчас чуть ли не по каждому вопросу ходить в отделение (закрыть карту, получить договор по депозиту и прочее).

В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки.
Карту банка присилає по пошті чи курєром.
Або відкривається віртуальна карта.
В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:31

  Квесторе_поверніться написав: В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.

Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:35

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: В ідеалі має бути шо клієнт заходить на сайт банки і через банкід стає клієнтом банки. Карту банка присилає по пошті чи курєром. Або відкривається віртуальна карта. В дальнійшому можна все юзати через інтернет банк.

Согласен, может Соседки к нам прислушаются и сделают так в ближайшие месяцы.

Мне понравилось как это сделано у А-банки -- 20 минут сидя на дивани и кредитка в смарте, в Г-Пэе, а 50грн за рефералку на балансе КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01

24 жовтня в рамках панелі Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up, присвяченій необанкінгу, фінтех-інфлюенсер і власниця CONCORDBANK Олена Сосєдка поділилася подробицями виводу на ринок нового продукту команди – цифрового банку NEOBANK:
«Зараз ми вийшли на стадію тестування наших нових продуктів серед клієнтів CONCORDBANK і вже дуже скоро презентуємо всі можливості NEOBANK для широкої аудиторії як у b2b, так і в b2c сегментах. Аналогів нашого продукту в Україні ще немає».

  lloydbanksua написав:Об инновациях никто и не говорит
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:09

Re: Конкорд

Новый необанк уже проскакивает в официальных документах: https://concord.ua/uploads/redactor/5f903e2e3a6b5.pdf

Похоже, что пока только для ФОП и юриков.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 07:52

  klug написав:

Речь о физ.лицах. Фопы меня не интересуют.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:03

Re: Конкорд

Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20

  andresBeck написав:Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.

Більш актуально як влада в Дніпрі змінилась...чи залишились при владі люди які підтримували банку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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