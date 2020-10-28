Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40
Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:43
А як прізвище сина Оленки?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:46
Соседка. Небойсь дразнят все в школе, если не костылял нормально
А мож Мишалов?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:14
Є люди що свято вірять банці
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