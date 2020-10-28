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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40

  andresBeck написав:Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.

Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:43

  clientage написав:
  andresBeck написав:Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.

Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка

А як прізвище сина Оленки?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  andresBeck написав:Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.

Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка

А як прізвище сина Оленки?

Соседка. Небойсь дразнят все в школе, если не костылял нормально :wink:
А мож Мишалов? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2609 раз.
Подякували: 3841 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:14

Є люди що свято вірять банці
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Повідомлень: 34895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
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