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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40
andresBeck написав:
Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.
Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:43
clientage написав: andresBeck написав:
Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.
Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
А як прізвище сина Оленки?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:46
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: andresBeck написав:
Оффтоп: Олена Сосєдка. А прізвище чоловіка чи батька теж Сосєдка? Тобто - Василь Сосєдка, Петро Сосєдка?
Чи Сосєд? Якщо так, то що у нас можна так змінювати прізвище? Це ж не просто Іванов/Іванова.
Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
А як прізвище сина Оленки?
Соседка. Небойсь дразнят все в школе, если не костылял нормально
А мож Мишалов?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:14
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:11
lloydbanksua написав: klug написав:
Речь о физ.лицах. Фопы меня не интересуют.
Так b2c
це по-вашому який сегмент?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:39
Добрый вечер
Как банка себя чувствует сейчас. Валюту отдает нормально?
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Алексей77
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:05
если на выходных сделать валютообмен а в понедельник курс поменяется, по какому курсу в итоге закроется операция?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:29
vitaliian написав:
если на выходных сделать валютообмен а в понедельник курс поменяется, по какому курсу в итоге закроется операция?
По-новому. Тут многие жаловались, что при смене курса в течении дня проводилось в худшему курсу.
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lloydbanksua
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