Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40
Олена Галушка, Петро Галушка, Василь Галушка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:43
А як прізвище сина Оленки?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:46
Соседка. Небойсь дразнят все в школе, если не костылял нормально
А мож Мишалов?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:14
Є люди що свято вірять банці
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:11
Так b2c це по-вашому який сегмент?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:39
Re: Конкорд
Добрый вечер
Как банка себя чувствует сейчас. Валюту отдает нормально?
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:05
Re: Конкорд
если на выходных сделать валютообмен а в понедельник курс поменяется, по какому курсу в итоге закроется операция?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:29
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:37
ви нічого не сплутали? валютообмін проводиться з картки на картку по курсу на момент проводки, а цей момент наступає не у понеділок, а максимум до 10 хв.
неодноразово міняв в умовах, коли курс на першу був один, на другу через 10-15 хв - зовсім інший ... так от перша проводка зараховувалась по першому куру, друга - по зміненому другому. Ніяких списань "потім" по факту реального руху коштів у Конкорді не було жодного разу
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:48
stas_rst, я как-то попал на смену курса (в рабочее время), на взлёте курса.
Получилось так, что списали чуть больше гривен.
После заявки - вернули лишнее.
Не знаю, научились ли они как-то с этим бороться. Может просто будут заявку отменять, браковать, хз.
К вопросу по проводкам:
Проводка тут типа как в моно (если в выходной менять - проводится пости сразу, а не понедельником).
Но опять же - при "стремительном" изменении курса можно словить момент, когда заявка по одному курсу, а вот исполнение?
За Виталия Наливкина!
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