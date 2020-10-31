Додано: Суб 31 жов, 2020 18:05

если на выходных сделать валютообмен а в понедельник курс поменяется, по какому курсу в итоге закроется операция?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat