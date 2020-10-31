я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15
Re: Конкорд
я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:59
Re: Конкорд
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