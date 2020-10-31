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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15

Re: Конкорд

  stas_rst написав:Ніяких списань "потім" по факту реального руху коштів у Конкорді не було жодного разу
я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:59

Re: Конкорд

  stas_rst написав:неодноразово міняв в умовах, коли курс на першу був один, на другу через 10-15 хв - зовсім інший ...

А я коли попав на зміну курсу - то операція не пройшла взагалі, була скасована.
ricardo
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  #<1 ... 890891892893
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Конкорд (8922)
31.10.2020 21:59
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