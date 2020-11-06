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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15

Re: Конкорд

  stas_rst написав:Ніяких списань "потім" по факту реального руху коштів у Конкорді не було жодного разу
я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:59

Re: Конкорд

  stas_rst написав:неодноразово міняв в умовах, коли курс на першу був один, на другу через 10-15 хв - зовсім інший ...

А я коли попав на зміну курсу - то операція не пройшла взагалі, була скасована.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:01

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:Проводка тут типа как в моно (если в выходной менять - проводится пости сразу, а не понедельником).
Но опять же - при "стремительном" изменении курса можно словить момент, когда заявка по одному курсу, а вот исполнение?

про проводки й писав - практично моментально ...
було пару змін курсу в процесі операції в айконі - першу встиг, другу блоканули ...
для цього раджу користуватись фіксованою сумою гривні під нуль залишку, еквівалентною сумі доларів, яку хочете купити ... я не закидую понад суму потрібного.
якщо зворотній процес у гривню, то тоді так, при пониженні курсу долара можна попасти на нижчу кінцеву суму гривні
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:31

Цифірь в сестричок доволі оптимістична
От тільки кредити фізикам згортають
https://concord.ua/uploads/1/9585-2020_10_01.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:54

Похоже, что сайт банка сейчас не работает.
Или я ошибаюсь?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:13

  Igneus написав:Похоже, что сайт банка сейчас не работает.
Или я ошибаюсь?

он отдыхает
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31

Коллеги, а что с конкордом? У них там проблемы были с 16:30 до 17:30. Я с 17:40 пыталась с него стянуть что фарсиком, что ашкой - не даёт. Просто не появляется окошко для ввода 3д секъюр кода. Поддержка морозится и помочь не смогла
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:34

ну в 19:30 он мой манисенд нормально оприходовал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:41

clientage а вы можете попробовать потянуть с него не доводя дело до конца? Просто интересно - появится ли у вас сейчас окошко для 3д кода?!

В веб версии попустило - заманисендила, а вот через смарт - фигвам. В чём может быть причина?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03

  Кассандра написав:clientage а вы можете попробовать потянуть с него не доводя дело до конца? Просто интересно - появится ли у вас сейчас окошко для 3д кода?!

В веб версии попустило - заманисендила, а вот через смарт - фигвам. В чём может быть причина?

Я не зная о проблемах в 21:45 потянул с коня 12к с хвостиком аппкой скунса. Все на ура. Если бы ветку не прочитал то и о проблеме не узнал бы :mrgreen:
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 06 лис, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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