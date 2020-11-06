я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15
Re: Конкорд
я так попал с депозитом, оформил на выходных а в понедельник мне позвонили мол ставка изменилась чё делаем? вот и подумал может их валютообмен работает так же.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:59
Re: Конкорд
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:01
Re: Конкорд
про проводки й писав - практично моментально ...
було пару змін курсу в процесі операції в айконі - першу встиг, другу блоканули ...
для цього раджу користуватись фіксованою сумою гривні під нуль залишку, еквівалентною сумі доларів, яку хочете купити ... я не закидую понад суму потрібного.
якщо зворотній процес у гривню, то тоді так, при пониженні курсу долара можна попасти на нижчу кінцеву суму гривні
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:31
Цифірь в сестричок доволі оптимістична
От тільки кредити фізикам згортають
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:13
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31
Коллеги, а что с конкордом? У них там проблемы были с 16:30 до 17:30. Я с 17:40 пыталась с него стянуть что фарсиком, что ашкой - не даёт. Просто не появляется окошко для ввода 3д секъюр кода. Поддержка морозится и помочь не смогла
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:34
ну в 19:30 он мой манисенд нормально оприходовал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:41
clientage а вы можете попробовать потянуть с него не доводя дело до конца? Просто интересно - появится ли у вас сейчас окошко для 3д кода?!
В веб версии попустило - заманисендила, а вот через смарт - фигвам. В чём может быть причина?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03
Я не зная о проблемах в 21:45 потянул с коня 12к с хвостиком аппкой скунса. Все на ура. Если бы ветку не прочитал то и о проблеме не узнал бы
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 06 лис, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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