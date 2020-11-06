Тася тянет и с вэб- и апликухи
UAH 1000.00
Торговая точка:TE0403
Дата: 2020-11-06 22:03:20
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03
Тася тянет и с вэб- и апликухи
UAH 1000.00
Торговая точка:TE0403
Дата: 2020-11-06 22:03:20
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:18
clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
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