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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03

  Кассандра написав:clientage а вы можете попробовать потянуть с него не доводя дело до конца? Просто интересно - появится ли у вас сейчас окошко для 3д кода?!

В веб версии попустило - заманисендила, а вот через смарт - фигвам. В чём может быть причина?

Тася тянет и с вэб- и апликухи
UAH 1000.00
Торговая точка:TE0403
Дата: 2020-11-06 22:03:20
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:18

clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:33

  Кассандра написав:clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (

Мож какую гуглу на смарте стоит обновить?
Недавно вот было обновление у меня
А мож операционку пора менять (у меня старый 7.0 пока держится :))
Щас начали переход на 3Д-сек 2.0, мож у вас какая совместимость хромает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32878
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:52

  clientage написав:
  Кассандра написав:clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (

Мож какую гуглу на смарте стоит обновить?
Недавно вот было обновление у меня
А мож операционку пора менять (у меня старый 7.0 пока держится :))
Щас начали переход на 3Д-сек 2.0, мож у вас какая совместимость хромает :(

Может и хромает - я всё равно не знаю как это лечить :roll: С утра было всё окей, а под вечер не заладилось :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:52

  Кассандра написав:clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (


У мене те саме(
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:02

Re: Конкорд

Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:02

  MASolomko написав:Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?


Huawei mate 20 pro - Android 10.1

Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.
Dimaa
 
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