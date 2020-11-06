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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:03
Кассандра написав:clientage
а вы можете попробовать потянуть с него не доводя дело до конца? Просто интересно - появится ли у вас сейчас окошко для 3д кода?!
В веб версии попустило - заманисендила, а вот через смарт - фигвам. В чём может быть причина?
Тася тянет и с вэб- и апликухи
UAH 1000.00
Торговая точка:TE0403
Дата: 2020-11-06 22:03:20
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:18
clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:33
Кассандра написав:clientage
а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
Мож какую гуглу на смарте стоит обновить?
Недавно вот было обновление у меня
А мож операционку пора менять (у меня старый 7.0 пока держится
)
Щас начали переход на 3Д-сек 2.0, мож у вас какая совместимость хромает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:52
clientage написав: Кассандра написав:clientage
а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
Мож какую гуглу на смарте стоит обновить?
Недавно вот было обновление у меня
А мож операционку пора менять (у меня старый 7.0 пока держится
)
Щас начали переход на 3Д-сек 2.0, мож у вас какая совместимость хромает
Может и хромает - я всё равно не знаю как это лечить
С утра было всё окей, а под вечер не заладилось
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Додано: Нед 08 лис, 2020 15:52
Кассандра написав:clientage
а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
У мене те саме(
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Dimaa
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:02
Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:02
MASolomko написав:
Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
Huawei mate 20 pro - Android 10.1
Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.
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Dimaa
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:24
Dimaa написав: MASolomko написав:
Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
Huawei mate 20 pro - Android 10.1
Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.
Тянул приложением Привата, также не появляется страница. Второй день уже.
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