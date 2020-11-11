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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:36
Ruslan2453 написав:
У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?
валютообмен утром прошёл мгновенно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:08
Monk23 написав: Dimaa написав: MASolomko написав:
Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
Huawei mate 20 pro - Android 10.1
Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.
Тянул приложением Привата, также не появляется страница. Второй день уже.
подвязывал утром Уклон сегодня, тоже не дождался
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