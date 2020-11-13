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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:36

  Ruslan2453 написав:У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?

валютообмен утром прошёл мгновенно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:08

  Monk23 написав:
  Dimaa написав:
  MASolomko написав:Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?


Huawei mate 20 pro - Android 10.1

Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.

Тянул приложением Привата, также не появляется страница. Второй день уже.


подвязывал утром Уклон сегодня, тоже не дождался
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:22

  Ruslan2453 написав:У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?

Где то неделю уже такое наблюдаю. Иногда нормально, а иногда 2-3 часа выпускает платеж. Вчера три часа ждал пополнения счета на телефон, например
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