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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:36

  Ruslan2453 написав:У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?

валютообмен утром прошёл мгновенно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:08

  Monk23 написав:
  Dimaa написав:
  MASolomko написав:Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?


Huawei mate 20 pro - Android 10.1

Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.

Тянул приложением Привата, также не появляется страница. Второй день уже.


подвязывал утром Уклон сегодня, тоже не дождался
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:22

  Ruslan2453 написав:У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?

Где то неделю уже такое наблюдаю. Иногда нормально, а иногда 2-3 часа выпускает платеж. Вчера три часа ждал пополнения счета на телефон, например
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:57

  Кассандра написав:clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (

Ничего не делала - некогда, правда было. Вчера попробовала - кажется всё поправили
за неделю. Проверьте у кого не работало для подтверждения
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:23

  Кассандра написав:
  Кассандра написав:clientage а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (

Ничего не делала - некогда, правда было. Вчера попробовала - кажется всё поправили
за неделю. Проверьте у кого не работало для подтверждения



У мене запрацювало!!
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:55

Скажите, а по Virtual Visa процент на остаток - так же 8%, ничего не поменялось? А то давно не следил? А у меня там оборотные средства лежат.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:56

  Искатель написав:Скажите, а по Virtual Visa процент на остаток - так же 8%, ничего не поменялось? А то давно не следил? А у меня там оборотные средства лежат.

не поменялось
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:08

А есть возможность в Конкорде посмотреть МСС код операции?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:11

  Adast написав:А есть возможность в Конкорде посмотреть МСС код операции?

В Вайбере саппорт може сказать, неспешааа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 892893894895
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