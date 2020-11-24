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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:36
Ruslan2453 написав:
У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?
валютообмен утром прошёл мгновенно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:08
Monk23 написав: Dimaa написав: MASolomko написав:
Кассандра, Dimaa, телефон? Платформа (Android/iOS)? Их версия?
Huawei mate 20 pro - Android 10.1
Сьогодні знов, спробував тягти з Конкорду додатком Укрсиб - сторінка де вводиться код з смс конкорду не з‘являється. Довелось тягти з конкорду в додатку Спортбанку (жодних проблем), потім уже зі Спортбанку додатком Укрсиб.
Тянул приложением Привата, также не появляется страница. Второй день уже.
подвязывал утром Уклон сегодня, тоже не дождался
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Додано: Суб 14 лис, 2020 12:22
Ruslan2453 написав:
У всех проблемы с айконом,платежи идут долго,даже между своими картами ?
Где то неделю уже такое наблюдаю. Иногда нормально, а иногда 2-3 часа выпускает платеж. Вчера три часа ждал пополнения счета на телефон, например
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:57
Кассандра написав:clientage
а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
Ничего не делала - некогда, правда было. Вчера попробовала - кажется всё поправили
за неделю. Проверьте у кого не работало для подтверждения
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Кассандра
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:23
Кассандра написав: Кассандра написав:clientage
а у меня на смарте ни аллой, ни ашкой ни скунсом, ни тасей,ни сибасом не даёт. Ощадом в вэб версии дало потянуть, а смартом не даёт (
Ничего не делала - некогда, правда было. Вчера попробовала - кажется всё поправили
за неделю. Проверьте у кого не работало для подтверждения
У мене запрацювало!!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:55
Скажите, а по Virtual Visa процент на остаток - так же 8%, ничего не поменялось? А то давно не следил? А у меня там оборотные средства лежат.
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Искатель
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:56
Искатель написав:
Скажите, а по Virtual Visa процент на остаток - так же 8%, ничего не поменялось? А то давно не следил? А у меня там оборотные средства лежат.
не поменялось
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:08
А есть возможность в Конкорде посмотреть МСС код операции?
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Adast
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:11
Adast написав:
А есть возможность в Конкорде посмотреть МСС код операции?
В Вайбере саппорт може сказать, неспешааа
... делайте хоть что-нибудь!
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