Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
Надеюсь, шо это лимиты по умолчанию, и они подымаются через саппорт
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
Звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
По всіх картах, шо вже не випускаються прописали. Шо би це значило?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.