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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 893894895896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:52

  vollena71 написав:
  Flamingo написав:не поменялось

С 14.12.2020 изменения почти по всем картам

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.

Надеюсь, шо это лимиты по умолчанию, и они подымаются через саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:16

  vollena71 написав:
  Flamingo написав:не поменялось

С 14.12.2020 изменения почти по всем картам

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  Flamingo написав:не поменялось

С 14.12.2020 изменения почти по всем картам

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.

Звідки інфо?

https://concord.ua/product/vsi-tarifi
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00

По всіх картах, шо вже не випускаються прописали.
Шо би це значило?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35233
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:08

Re: Конкорд

  clientage написав:Надеюсь, шо это лимиты по умолчанию, и они подымаются через саппорт


Со слов службы поддержки месячные лимиты можно увеличить через саппорт. Изменить их можно до конца действия карты, так что не нужно будет каждый раз звонить на горячку.
Amid
 
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