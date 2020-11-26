Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
Надеюсь, шо это лимиты по умолчанию, и они подымаются через саппорт
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
Звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі – 30 000 грн., розрахунки у мережі Internet – 5 000 грн.
По всіх картах, шо вже не випускаються прописали. Шо би це значило?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.
Это стёб от Конкорда? Нафиг такие карты нужны? Ну-ну, флаг им в руки.
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.
Это стёб от Конкорда? Нафиг такие карты нужны? Ну-ну, флаг им в руки.
Двають про безпеку...в місяць з рахунку можуть вкрасти до 30000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
таке от по віртуальній з 14.12 п.21 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%
аналогічно по InJoy п.24 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%
це валютообмін на СоСо обілетили?
Тепер по Дохідній, у кого така є: 8. Зарахування коштів: 8.1. - перерахованих в безготівковій формі з рахунків третіх фізичних осіб в Банку, окрім зарахування коштів, що перераховані за допомогою СДО «icON25» -не тарифікуються** - 0,5% 8.2. - перерахованих в безготівковій формі з інших банків 0,5%
Тут тільки тягнути айКоном чи не зовсім правильно прочитав ? Якщо це про СЕП, то залишається тільки п2п