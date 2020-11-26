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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 894895896897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:05

  stas_rst написав:таке от по віртуальній з 14.12
п.21 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%

аналогічно по InJoy
п.24 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%

це валютообмін на СоСо обілетили?

А разве это не покупка прямо на межбанке?
Adast
 
Повідомлень: 218
З нами з: 04.06.20
Подякував: 113 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:05

  Adast написав: А разве это не покупка прямо на межбанке?

Это и есть межбанк.
lloydbanksua
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Повідомлень: 327
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:06

По One Card кто-то расплачивался в метро - кешбек идет?
lloydbanksua
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Повідомлень: 327
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 894895896897
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