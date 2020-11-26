|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:05
stas_rst написав:таке от по віртуальній з 14.12п.21 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%аналогічно по InJoyп.24 Купівля/продаж валюти на МВРУ (за заявою клієнта): 0,2%
це валютообмін на СоСо обілетили?
А разве это не покупка прямо на межбанке?
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:05
Adast написав:
А разве это не покупка прямо на межбанке?
Это и есть межбанк.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:06
По One Card кто-то расплачивался в метро - кешбек идет?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:20
wolt450 написав:
Запросили тестити новий моб додаток. З понеділка мають скинути посилання на нього
А где можно записаться? Тоже хотел бы потестить.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:31
lloydbanksua написав: Adast написав:
А разве это не покупка прямо на межбанке?
Это и есть межбанк.
Покупка валюты в ИБ - внутрибанковская операция же, без выхода на межбанк с заявкой?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:09
dr_morgenstern написав:
Покупка валюты в ИБ - внутрибанковская операция же, без выхода на межбанк с заявкой?
Конечно.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:13
lloydbanksua написав: wolt450 написав:
Запросили тестити новий моб додаток. З понеділка мають скинути посилання на нього
А где можно записаться? Тоже хотел бы потестить.
В відділенні запропонували
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:26
wolt450 написав:
В відділенні запропонували
На горячку позвонил - клиенты на данном этапе тестирования не участвуют)
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|