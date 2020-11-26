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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:16
stas_rst написав: lloydbanksua написав:
чому виникло питання - ТАС при онлайн-купівлі долара пише в додатку "Перерахування коштів для обміну валюти на МВРУ".
У СоСо не так ?
Не так. Просто покупаете по курсу, как и в остальных нормальных банках.
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