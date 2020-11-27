Не так. Просто покупаете по курсу, как и в остальных нормальных банках.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:16
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:27
ок, я так і купую уже більше року, однак 14.12 міняють відсотки ... тому й насторожило.
Дякую за коментарі
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:59
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:39
В них з Альфою змова щодо дібільності в назві додатків?
Підпис без реферальних посилань
|