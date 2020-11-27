RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 895896897898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:16

  stas_rst написав:
  lloydbanksua написав:чому виникло питання - ТАС при онлайн-купівлі долара пише в додатку "Перерахування коштів для обміну валюти на МВРУ".
У СоСо не так ?

Не так. Просто покупаете по курсу, как и в остальных нормальных банках.
Hemi
 
Повідомлень: 59
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:27

ок, я так і купую уже більше року, однак 14.12 міняють відсотки ... тому й насторожило.
Дякую за коментарі

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 27.02.19
Подякував: 333 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:59

  wolt450 написав:Запросили тестити новий моб додаток.
З понеділка мають скинути посилання на нього

Это называется NEO LIFE.
Прикольная штука.
Тестю :wink:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:39

В них з Альфою змова щодо дібільності в назві додатків?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 16.02.17
Подякував: 298 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 895896897898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, miltador і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91083)
27.11.2020 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.