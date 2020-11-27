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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:16
stas_rst написав: lloydbanksua написав:
чому виникло питання - ТАС при онлайн-купівлі долара пише в додатку "Перерахування коштів для обміну валюти на МВРУ".
У СоСо не так ?
Не так. Просто покупаете по курсу, как и в остальных нормальных банках.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:27
ок, я так і купую уже більше року, однак 14.12 міняють відсотки ... тому й насторожило.
Дякую за коментарі
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:59
wolt450 написав:
Запросили тестити новий моб додаток.
З понеділка мають скинути посилання на нього
Это называется NEO LIFE.
Прикольная штука.
Тестю
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:39
В них з Альфою змова щодо дібільності в назві додатків?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:58
А конь шо решил зарплату захомячить? Нехорошо
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Додано: Суб 28 лис, 2020 00:28
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Денег нет, но ... будут
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Додано: Суб 28 лис, 2020 01:51
У Коня как и у Шмыгаля коррсчет пуст или как? Где зарплата?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 06:37
В 4 утра СМСка пришла, разбудила.
Конь войну кому объявил или на ночном тарифе лепиздричество экономит? )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 09:28
clientage написав:В 4 утра СМСка пришла, разбудила.
Конь войну кому объявил или на ночном тарифе лепиздричество экономит? )
теж в 4 прийшло.
Втикнув електрик - п’ятниця у людей, то святе. Як колись казали при совку - на заводах получка і знало про це усе місто
так і у коня
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