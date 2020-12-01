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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:41

  proftpd66 написав:какие категории в этом месяце? таксикоманы?


в Конкорде есть категории?
cohan
 
Повідомлень: 514
З нами з: 27.09.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21

  cohan написав:
  proftpd66 написав:какие категории в этом месяце? таксикоманы?


в Конкорде есть категории?

ВСе 1%.
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Повідомлень: 35314
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
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  #<1 ... 896897898899
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