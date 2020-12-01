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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:41
proftpd66 написав:
какие категории в этом месяце? таксикоманы?
в Конкорде есть категории?
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cohan
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21
cohan написав: proftpd66 написав:
какие категории в этом месяце? таксикоманы?
в Конкорде есть категории?
ВСе 1%.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:36
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: proftpd66 написав:
какие категории в этом месяце? таксикоманы?
в Конкорде есть категории?
ВСе 1%.
))
ну тогда не все, насколько помню, мабилы и комуналь мимо кассы там
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cohan
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