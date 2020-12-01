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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:41

  proftpd66 написав:какие категории в этом месяце? таксикоманы?


в Конкорде есть категории?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21

  cohan написав:
  proftpd66 написав:какие категории в этом месяце? таксикоманы?


в Конкорде есть категории?

ВСе 1%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:36

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  proftpd66 написав:какие категории в этом месяце? таксикоманы?


в Конкорде есть категории?

ВСе 1%.


))
ну тогда не все, насколько помню, мабилы и комуналь мимо кассы там
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:17

Re: Конкорд

  cohan написав:ну тогда не все, насколько помню, мабилы и комуналь мимо кассы там

В тарифах 1%
https://concord.ua/uploads/redactor/5f6cab94e35f2.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 05:38

  Квесторе_поверніться написав: В тарифах 1% https://concord.ua/uploads/redactor/5f6cab94e35f2.pdf

На транзакции в icon25 не распространяется.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:13

Re: Конкорд

Приветствую, коллеги. Подскажите, можно ли оформить депозит в Конкорде с бонусом? Где-то на форуме вроде видел предложения..
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02

какая банка обещала торговлю по курсу межбанка, но с комисом 0.2?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:50

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:ну тогда не все, насколько помню, мабилы и комуналь мимо кассы там

В тарифах 1%
https://concord.ua/uploads/redactor/5f6cab94e35f2.pdf


ну это несерьезно
тарифы тут
https://concord.ua/uploads/redactor/5f6c464ba34ca.pdf
оттуда ссылка сюда
https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf
и там
За всіма MCC (Merchant Category Code), крім наступних МСС: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги


так что 1% грязными на все есть только в Туду, и чистыми в Кредо (Кредо тестирую, обмен, конечно, долгий на деньги)
cohan
 
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