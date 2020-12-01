в Конкорде есть категории?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:41
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:21
ВСе 1%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:36
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:17
Re: Конкорд
В тарифах 1%
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 05:38
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:13
Re: Конкорд
Приветствую, коллеги. Подскажите, можно ли оформить депозит в Конкорде с бонусом? Где-то на форуме вроде видел предложения..
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02
какая банка обещала торговлю по курсу межбанка, но с комисом 0.2?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:50
ну это несерьезно
тарифы тут
оттуда ссылка сюда
и там
так что 1% грязными на все есть только в Туду, и чистыми в Кредо (Кредо тестирую, обмен, конечно, долгий на деньги)
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