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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59

  Amid написав:cohan
А что там с КБ в Кредо? Мастеркард Ревордс?

Чистыми, Ревордс? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13

Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:24

  Hemi написав:Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?

У меня периодически заявки подвисают, правда не на два с половиной часа.
Почти всегда это заканчивается отменой с их стороны.
В порядке эксперимента, как только одна зависла, сделал ещё одну такую же операцию - она прошла нормально. Самое интересное - даже курс не менялся в это время, нипанятна...
Adast
 
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  #<1 ... 897898899900
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