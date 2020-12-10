Чистыми, Ревордс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13
Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:24
У меня периодически заявки подвисают, правда не на два с половиной часа.
Почти всегда это заканчивается отменой с их стороны.
В порядке эксперимента, как только одна зависла, сделал ещё одну такую же операцию - она прошла нормально. Самое интересное - даже курс не менялся в это время, нипанятна...
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