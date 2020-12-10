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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59

  Amid написав:cohan
А что там с КБ в Кредо? Мастеркард Ревордс?

Чистыми, Ревордс? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13

Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:24

  Hemi написав:Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?

У меня периодически заявки подвисают, правда не на два с половиной часа.
Почти всегда это заканчивается отменой с их стороны.
В порядке эксперимента, как только одна зависла, сделал ещё одну такую же операцию - она прошла нормально. Самое интересное - даже курс не менялся в это время, нипанятна...
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 03:52

с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 05:36

IMPRINTER

тут также интересен момент - если эти лимиты будут выбраны до 14дек. - то с 14 дек будет 30/30/5 или 0/0/0?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:08

  IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
борьба с транзитерами и менялами??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:10

  sens написав:
  IMPRINTER написав:с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !

Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі

только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
борьба с транзитерами и менялами??

раніше спрацьовував захист випадково по карті,треба було дзвонити на гарячку відключати.
Думаю тут буде таке саме, проблем не повинно бути
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:24

tarasum

не путайте антифрод с лимитами.

+ если же еще лимит на п2п 29999 в сутки щас неподъемный и что будет с ним после 14 числа непонятно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

Re: Конкорд

Со слов горячки, эти лимиты можно поднять на постоянку. Нельзя поднять только дневной Р2Р 29999.
Amid
 
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