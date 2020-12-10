Чистыми, Ревордс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:59
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13
Валютообмен поламался чтоли? Заявка уже два с половиной часа висит. Кто то недавно пробывал?
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:24
У меня периодически заявки подвисают, правда не на два с половиной часа.
Почти всегда это заканчивается отменой с их стороны.
В порядке эксперимента, как только одна зависла, сделал ещё одну такую же операцию - она прошла нормально. Самое интересное - даже курс не менялся в это время, нипанятна...
Додано: П'ят 11 гру, 2020 03:52
с 14.12.2020 г. по всем картам коня вводятся месячные лимиты !
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах -30 000 грн., здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі –30 000 грн., розрахунки у мережі Internet –5 000 грн.Сума ліміту розрахунків у мережі Internet враховується в ліміт здійснення безготівкових розрахунків в торгівельно-сервісній мережі
только я не понял - это стандартные и их можно поменять или это неизменные? )
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 11 гру, 2020 05:36
IMPRINTER
тут также интересен момент - если эти лимиты будут выбраны до 14дек. - то с 14 дек будет 30/30/5 или 0/0/0?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:08
борьба с транзитерами и менялами??
никому не верю
Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:10
раніше спрацьовував захист випадково по карті,треба було дзвонити на гарячку відключати.
Думаю тут буде таке саме, проблем не повинно бути
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:24
tarasum
не путайте антифрод с лимитами.
+ если же еще лимит на п2п 29999 в сутки щас неподъемный и что будет с ним после 14 числа непонятно.
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15
Re: Конкорд
Со слов горячки, эти лимиты можно поднять на постоянку. Нельзя поднять только дневной Р2Р 29999.
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