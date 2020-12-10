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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27

  lloydbanksua написав:
  Amid написав:Со слов горячки, эти лимиты можно поднять на постоянку. Нельзя поднять только дневной Р2Р 29999.

Был в отделении, задавал вопрос по новым лимитам - сказали, что без проблем можно поднять.

пошутили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09

  clientage написав: пошутили

Скоро проверим.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16

  lloydbanksua написав:
  clientage написав: пошутили

Скоро проверим.

ну да ну да, у же года 3 проверяю, все удивляюсь :)
У них лимит СЭПа в ИБ = 15К/дн... вот его таки мона на саппорте поднять, и то если вы таки втолкуете девчушке, шо речь не про р2р, а таки по операцию в ИБ :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33190
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  #<1 ... 898899900901
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