пошутили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27
пошутили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
ну да ну да, у же года 3 проверяю, все удивляюсь
У них лимит СЭПа в ИБ = 15К/дн... вот его таки мона на саппорте поднять, и то если вы таки втолкуете девчушке, шо речь не про р2р, а таки по операцию в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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