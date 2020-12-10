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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27

  lloydbanksua написав:
  Amid написав:Со слов горячки, эти лимиты можно поднять на постоянку. Нельзя поднять только дневной Р2Р 29999.

Был в отделении, задавал вопрос по новым лимитам - сказали, что без проблем можно поднять.

пошутили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09

  clientage написав: пошутили

Скоро проверим.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16

  lloydbanksua написав:
  clientage написав: пошутили

Скоро проверим.

ну да ну да, у же года 3 проверяю, все удивляюсь :)
У них лимит СЭПа в ИБ = 15К/дн... вот его таки мона на саппорте поднять, и то если вы таки втолкуете девчушке, шо речь не про р2р, а таки по операцию в ИБ :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:37

Кум казав якийсь халявний короткий гарячий номер в банці появився?
А він його забув. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:28

  Квесторе_поверніться написав:Кум казав якийсь халявний короткий гарячий номер в банці появився?
А він його забув. :(

5080 - он был сегодня в сообщении в вайбе, в котором сообщали об изменениях в смс-информировании. Заканчивалось сообщение "Детальнiше: 5080"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:43

прошу підказати ,як зараз ситуація з валютообміном ? чи є обмеження (добові, місячні) при купівлі з віртуальної інджой грн на інджой пластик юсд і відповідно видачі у вікні з валютних ІнДжой ?
Теж саме - СЕП з віртуалки на карту в інший банк ?
ДЯкую
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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  #<1 ... 898899900901
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