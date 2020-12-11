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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27
lloydbanksua написав: Amid написав:
Со слов горячки, эти лимиты можно поднять на постоянку. Нельзя поднять только дневной Р2Р 29999.
Был в отделении, задавал вопрос по новым лимитам - сказали, что без проблем можно поднять.
пошутили
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:09
clientage написав:
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Скоро проверим.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
lloydbanksua написав: clientage написав:
пошутили
Скоро проверим.
ну да ну да, у же года 3 проверяю, все удивляюсь
У них лимит СЭПа в ИБ = 15К/дн... вот его таки мона на саппорте поднять, и то если вы таки втолкуете девчушке, шо речь не про р2р, а таки по операцию в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:37
Кум казав якийсь халявний короткий гарячий номер в банці появився?
А він його забув.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:28
Квесторе_поверніться написав:
Кум казав якийсь халявний короткий гарячий номер в банці появився?
А він його забув.
5080 - он был сегодня в сообщении в вайбе, в котором сообщали об изменениях в смс-информировании. Заканчивалось сообщение "Детальнiше: 5080"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:43
прошу підказати ,як зараз ситуація з валютообміном ? чи є обмеження (добові, місячні) при купівлі з віртуальної інджой грн на інджой пластик юсд і відповідно видачі у вікні з валютних ІнДжой ?
Теж саме - СЕП з віртуалки на карту в інший банк ?
ДЯкую
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:25
В кого на рахунках менше 300 грн, 10 доларів і 10 Євро і 6 місяців не було активності банка почала собі забирати в місяць 99 грн, 3 долари і 3 Євро або весь залишок, якщо не вистачає. В мінус не заганяє.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:12
Квесторе_поверніться написав:
В кого на рахунках менше 300 грн, 10 доларів і 10 Євро
і 6 місяців не було активності
банка почала собі забирати в місяць 99 грн, 3 долари і 3 Євро або весь залишок, якщо не вистачає. В мінус не заганяє.
так всегда было
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