Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:25

В кого на рахунках менше 300 грн, 10 доларів і 10 Євро і 6 місяців не було активності банка почала собі забирати в місяць 99 грн, 3 долари і 3 Євро або весь залишок, якщо не вистачає. В мінус не заганяє.