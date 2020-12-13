|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:50
Квесторе_поверніться
Дякую. В карму+. Дивно про ліміт на вихід, хоча на гілці було недавно
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему