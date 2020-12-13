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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:50
Квесторе_поверніться
Дякую. В карму+. Дивно про ліміт на вихід, хоча на гілці було недавно
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38
Z 15.12.20 SMS shchodo operacij do 100 hrn ne nadsilayutsya, okrim nevdalih tranzakciy.
Vidstezhiti vsi tranzakcii mozhna bude u dodatku.
Detalnishe: 5080
ps На руках карты "Доходная" и "Виртуальная".
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