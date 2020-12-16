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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:50
Квесторе_поверніться
Дякую. В карму+. Дивно про ліміт на вихід, хоча на гілці було недавно
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
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Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:38
Z 15.12.20 SMS shchodo operacij do 100 hrn ne nadsilayutsya, okrim nevdalih tranzakciy.
Vidstezhiti vsi tranzakcii mozhna bude u dodatku.
Detalnishe: 5080
ps На руках карты "Доходная" и "Виртуальная".
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MASolomko
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:04
MASolomko написав:
Z 15.12.20 SMS shchodo operacij do 100 hrn ne nadsilayutsya, okrim nevdalih tranzakciy.
Vidstezhiti vsi tranzakcii mozhna bude u dodatku.
Detalnishe: 5080
ps На руках карты "Доходная" и "Виртуальная".
так було ж пару днів тому. У чому проблема з Дохідною ? у мене вона теж, два інджої валютних + віртуальні.
Якось смс про 99 грн. не болять. У додатку під рукою все є.
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stas_rst
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:02
Какие реквизиты сюда для правильного сэпа на гривневую виртуалку?
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Chicheva
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:11
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:24
Chicheva написав:
Какие реквизиты сюда для правильного сэпа на гривневую виртуалку?
IBAN - дивитись в вебці айкону
ІПН
ПІП
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Чет 17 гру, 2020 15:46
J написав:
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день
вчора ГЛ Конкорду підтвердила
По УкрГаз не скажу
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stas_rst
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:19
у всех "неверный формат"?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:31
uaprofi написав:
у всех "неверный формат"?
Да, пишет "ошибка авторизации"
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Hemi
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